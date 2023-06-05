Евросоюз ввел санкции в отношении девяти россиян из-за приговора Владимиру Кара-Мурзе. Его осудили на 25 лет
Совет Евросоюза ввел санкции в отношении девяти граждан России в связи с приговором политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе, осужденному на 25 лет лишения свободы. Решение об этом опубликовано в официальном журнале ЕС.
В санкционный список попал заместитель министра юстиции России Олег Свириденко, который ответственен за исполнение законодательства об «иностранных агентах», сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В список также попали судьи и другие представители судебной системы, а также начальник следственного изолятора, «ответственный за унизительное обращение, которое привело к значительному ухудшению здоровья Кара-Мурзы», говорится в сообщении властей ЕС.
Под санкции попали:
- Олег Свириденко, заместитель министра юстиции России;
- Сергей Подопригоров, судья;
- Диана Мищенко, судья;
- Елена Ленская, судья;
- Илья Козлов, судья;
- Андрей Задачин, следователь;
- Денис Колесников, следователь;
- Данила Михеев, директор компании «Независимый эксперт»
- Дмитрий Комнов, начальник СИЗО-5 в Москве.
Евросоюз призвал Россию немедленно и без условий освободить Владимира Кара-Мурзу и «всех тех, кто находится в заключении по политически мотивированным обвинениям».
Мосгорсуд в апреле приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд признал его виновным по статьям о распространении «фейков» об российской армии, об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и о «государственной измене». Кара-Мурза не признал вину. В специальном письме он поблагодарил тех, кто поддерживал его во время процесса.