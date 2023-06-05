Евросоюз ввел санкции в отношении девяти россиян из-за приговора Владимиру Кара-Мурзе. Его осудили на 25 лет

Совет Евросоюза ввел санкции в отношении девяти граждан России в связи с приговором политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе, осужденному на 25 лет лишения свободы. Решение об этом опубликовано в официальном журнале ЕС.

В санкционный список попал заместитель министра юстиции России Олег Свириденко, который ответственен за исполнение законодательства об «иностранных агентах», сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В список также попали судьи и другие представители судебной системы, а также начальник следственного изолятора, «ответственный за унизительное обращение, которое привело к значительному ухудшению здоровья Кара-Мурзы», говорится в сообщении властей ЕС.

Под санкции попали: Олег Свириденко, заместитель министра юстиции России;

Сергей Подопригоров, судья;

Диана Мищенко, судья;

Елена Ленская, судья;

Илья Козлов, судья;

Андрей Задачин, следователь;

Денис Колесников, следователь;

Данила Михеев, директор компании «Независимый эксперт»

Дмитрий Комнов, начальник СИЗО-5 в Москве.

Евросоюз призвал Россию немедленно и без условий освободить Владимира Кара-Мурзу и «всех тех, кто находится в заключении по политически мотивированным обвинениям».

Мосгорсуд в апреле приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд признал его виновным по статьям о распространении «фейков» об российской армии, об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и о «государственной измене». Кара-Мурза не признал вину. В специальном письме он поблагодарил тех, кто поддерживал его во время процесса.

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