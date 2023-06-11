Минобороны РФ: Украина атаковала морскими беспилотниками российский корабль «Приазовье»

В ночь на 11 июня ВСУ атаковали российский разведывательный корабль «Приазовье» с помощью шести морских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Согласно ведомству, корабль не получил повреждений, а все дроны были уничтожены огнем из штатного вооружения.

Пресс-служба пишет, что корабль «Приазовье» выполнял задачи по охране газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Нападение, согласно Минобороны, произошло в 300 километрах от Севастополя.

Кроме того, ведомство утверждает, что во время атаки в воздушном пространстве Черного моря вел разведку американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

24 мая Минобороны РФ заявило, что корабль «Иван Хурс», обеспечивавший безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», подвергся атаке трех морских беспилотников.

На следующий день в украинских телеграм-каналах распространилась видеозапись атаки беспилотников. «Украинская правда» со ссылкой на свой источник в военных кругах писала, что в результате атаки корабль получил значительные повреждения корпуса и оборудования.

Тем не менее 26 мая в соцсетях появились видеозаписи «Ивана Хурса» в бухте Севастополя. На корабле видимых повреждений не было.

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