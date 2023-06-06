«Подрыв» плотины Каховской гидроэлектростанции может внести коррективы в планы украинского контрнаступления, но только еще больше усилит желание освободить оккупированные территории Украины. Об этом в эфире Breakfast Show заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«У нас варианта не наступать не существует. <…> Я думаю, что коррективы [в планы контрнаступления] в любом случае будут внесены, но они всегда вносятся во время масштабных действий. <…> Но принципиально это только обострит желание ускорить деоккупацию», — сказал Подоляк.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам экстренного заседания СНБО заявил, что «ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого наступило».

Подоляк, как и другие чиновники Украины, обвинил Россию в подрыве ГЭС. По предварительным данным, которые представил советник главы офиса президента Украины, подрыв совершила 205-я мотострелковая казачья бригада Вооруженных сил РФ.

По мнению Подоляка, у Москвы было несколько причин для этого. В том числе таким образом российские власти пытаются замедлить контрнаступление ВСУ, «запугать» западных союзников Украины, а также продемонстрировать российскому обществу, что войска РФ удерживают инициативу на фронте.

Утром 6 июня стало известно, что плотина Каховской ГЭС повреждена и, как сообщается, продолжает разрушаться. Российская и украинская стороны обвинили друг друга в «подрыве» станции. Населенные пункты ниже по течению Днепра начало затапливать. Местных жителей эвакуируют. Генпрокуратура Украины начала расследование по статьям «экоцид» и «нарушение законов войны».