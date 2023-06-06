Генпрокуратура Украины начала расследование по статьям «экоцид» и «нарушение законов войны» из-за разрушения плотины Каховской ГЭС

В Украине начато досудебное расследование по статьям УК «экоцид» и «нарушение законов и обычаев войны» в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС, объявил офис генерального прокурора.

По данным Генпрокуратуры, говорится в сообщении, плотина ГЭС была взорвана российскими военными около 03:00 6 июня, в результате чего «начался подъем уровня воды и затопление населенных пунктов вблизи реки Днепр».

Плотина Каховской ГЭС расположена в аннексированной Россией части Херсонской области. Назначенный РФ «мэр» Новой Каховки Владимир Леонтьев сначала отрицал информацию о разрушении плотины, позднее в «администрации» заявили, что верхняя часть станции якобы была разрушена в результате ночного обстрела ВСУ.

Читайте также

Разрушена плотина Каховской ГЭС в Херсонской области. Вода затапливает населенные пункты Посмотрите, что там происходит. Фото и видео

Читайте также

Разрушена плотина Каховской ГЭС в Херсонской области. Вода затапливает населенные пункты Посмотрите, что там происходит. Фото и видео