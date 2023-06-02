Ни майского жука, ни кенгуру, ни балалайки в ШИЗО. Навальный опубликовал ответы администрации колонии на его запросы
Алексей Навальный, который находится в ИК-6 во Владимирской области, опубликовал в соцсетях фрагменты переписки с администрацией колонии.
«Когда сидишь в ШИЗО и развлечений у тебя мало, то развлекаться можно перепиской с администрацией», — написал Навальный, который с середины лета 2022 года провел в карцере уже почти 180 дней. В ШИЗО Навальный встретит и очередной день рождения — 4 июня политику исполнится 47 лет.
Вот некоторые из ответов администрации колонии на запросы Навального:
- На ваш запрос сообщаем: нет, две пачки махорки, бутылка браги и балалайка не могут быть выданы вам в ШИЗО.
- На ваш запрос о том, чтобы психу в камеру напротив дали мегафон, чтоб он мог орать еще громче, сообщаем, что мегафон не может быть выдан в камеру ШИЗО.
- На ваше требование присвоить 10-й дан по каратэ вашему сокамернику, убившему человека голыми руками, сообщаем, что вопрос о присвоении квалификационных званий в системе боевых искусств не рассматривается администрацией учреждения.
- На вашу просьбу разъяснить, нужно ли вам разрешение на хранение майского жука, сообщаем, что указанное насекомое принадлежит к царству животных и не может быть вам выдано.
Больше всего, пишет Навальный, его возмутил отказ администрации колонии разрешить ему содержать животное — кенгуру. «Мне отказали в связи с тем, что кенгуру — это двухрезцовое сумчатое, а такие в ШИЗО запрещены. Я продолжу борьбу за свое неотъемлемое право завести кенгуру», — написал Навальный.
Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года, куда его отправили, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Затем ему вынесли приговоры по еще нескольким делам, включая дело «о клевете на ветерана». В марте 2022 года суд назначил ему в общей сложности девять лет лишения свободы.
На начало июня назначено предварительное заседание суда по новому делу в отношении Навального — теперь политика обвиняют в «экстремизме», сообщал он сам и его сторонники. По их словам, в рамках этого дела Навальному грозит до 30 лет заключения.