Алексея Навального в 16-й раз отправили в ШИЗО

Политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии строгого режима во Владимирской области, вновь отправили в штрафной изолятор. Об этом сообщил соратник Навального Иван Жданов.

«Навальный получил очередные 15 суток ШИЗО. Сегодня в 9:30 утра была комиссия. Других подробностей пока нет», — написал Жданов в твиттере.

Это 16-й раз, когда Навального отправляют в ШИЗО в исправительной колонии строгого режима № 6 в поселке Мелехово Владимирской области. В этой ИК политик находится с середины лета 2022 года. В ШИЗО администрация колонии отправляет Навального, например, за расстегнутую пуговицу или «несвоевременное умывание».

Предыдущий раз о том, что политика поместили в штрафной изолятор, сообщалось 11 мая.