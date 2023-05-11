«Мой счетчик штрафного изолятора перескочил на отметку 165 суток». Навального в 15-й раз отправили в ШИЗО
Политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима во Владимирской области, сообщил, что его в 15-й раз отправили в штрафной изолятор. Пост об этом опубликован в его соцсетях.
Вчера в 8 вечера выпустили из ШИЗО. Сегодня в 9:30 утра я снова в ШИЗО. «Осужденный Навальный не поддается воспитательной работе и должных выводов для себя не делает». Таким образом, мой счетчик штрафного изолятора перескочил на отметку 165 суток.
Алексея Навального этапировали в исправительную колонию строгого режима № 6 в поселке Мелехово Владимирской области в середине лета 2022 года. С августа его постоянно сажают в ШИЗО. В предыдущий раз это произошло 26 апреля — в тот же день, когда Навальный вышел после предыдущих 15 суток в изоляторе. Причина отправки в ШИЗО тогда не сообщалась. Ранее политика отправляли в изолятор за, к примеру, расстегнутую пуговицу или несвоевременное умывание.