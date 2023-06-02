Губернатор Белгородской области: за сутки по Шебекинскому городскому округу выпустили 850 снарядов, пострадали 16 человек

За минувшие сутки по Шебекинскому городскому округу Белгородской области было выпущено 850 единиц различных боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрелов с 1 июня пострадали 16 человек. «К 12 ранее пострадавшим добавилось еще четыре человека. Всех доставили в больницу Белгорода, где врачи им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал Гладков в телеграм-канале. Ранее губернатор рассказал о двух погибших женщинах в поселке Маслова Пристань, однако в сводке они не упоминаются.

Гладков также сообщил, что в Шебекинском городском округе в результате обстрелов были повреждены три административных здания, общежитие и десять предприятий и коммерческих объектов. В городе полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение, добавил он.

Согласно сводке, приграничный Грайворонский округ также подвергся обстрелам. По данным властей, всего по округу было выпущено 65 минометных снарядов: 27 по окраине села Козинка, 32 по селу Глотово, по селам Рождественка и Мокрая Орловка — 4 и 2 минометных снаряда соответственно. В результате обстрелов никто не пострадал.

После начала полномасштабной войны Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы, регулярно подвергается обстрелам. В конце мая 2023 года они стали ежедневными.

Всего с начала войны по май 2023 года белгородские власти 358 раз отчитывались об обстрелах региона, подсчитало «Агентство». Из всех этих сообщений 130 пришлись на май. За этот месяц, по данным местных властей, погибли восемь мирных жителей, еще 60 пострадали. За всю войну, согласно сообщениям Вячеслава Гладкова, в области в результате обстрелов погибли 32 человека, еще 157 пострадали.

1 июня Гладков сообщал, что город Шебекино оказался «под непрекращающимся огнем» — его обстреливали в том числе из реактивной системы залпового огня «Град». Незадолго до этого «Русский добровольческий корпус» (РДК) и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины, объявили о новом рейде в Белгородскую область. В Минобороны РФ заявили о «сорванной попытке вторжения» в регион.

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