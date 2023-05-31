Драматурга Светлану Петрийчук в СИЗО поставили на учет как «лицо, склонное к терроризму и экстремизму»

Комиссия следственного изолятора поставила драматурга Светлану Петрийчук, арестованную по делу об , на профилактический учет как «лицо, склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности».

Как сообщается в посвященном делу драматурга телеграм-канале, Петрийчук уведомили о том, что теперь она стоит на учете, 30 мая — после заседания в Мосгорсуде по апелляции на арест.

«На практике это [постановка на учет] может означать изменение условий содержания на усмотрение администрации, профилактические беседы и особый контроль», — отмечают сторонники драматурга. Защита Петрийчук обжалует решение комиссии.

Дело в отношении режиссерки Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук возбудили из-за пьесы «Финист ясный сокол» о девушках, уехавших из России, чтобы выйти замуж за радикальных исламистов. Беркович и Петрийчук находятся в следственном изоляторе с 5 мая. Накануне суд отклонил их жалобы на арест.