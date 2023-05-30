Мосгорсуд отклонил жалобу на арест режиссерки Жени Беркович
Московский городской суд отклонил апелляцию на арест режиссерки Жени Беркович по уголовному делу об «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
В ходе заседания суда адвокаты режиссерки называли решение об аресте Беркович незаконным и необоснованным, поскольку их подзащитная обвиняется в ненасильственном преступлении и единственным доказательством обвинения стала «деструктологическая» экспертиза, отмечает «Медиазона».
30 мая Мосгорсуд также рассмотрит жалобу на арест второй фигурантки дела, драматурга Светланы Петрийчук. 5 мая Замоскворецкий суд Москвы отправил их обеих в следственный изолятор. Ни Беркович, ни Петрийчук не признали себя виновными.
Дело в отношении Жени Беркович и Светланы Петрийчук возбудили из-за пьесы «Финист ясный сокол» о том, как российские женщины решили уехать в Сирию к представителям «Тридевятого государства». Петрийчук написала эту пьесу, а Беркович поставила на сцене своего театра. В 2022 году спектакль получил театральную премию «Золотая маска» за работу драматурга и художника по костюмам.
Театральные критики настаивали на том, что спектакль не только не «оправдывает» терроризм, но, напротив, «разоблачает механизмы терроризма». В поддержку Беркович и Петрийчук также выступили независимые правозащитники. «Новая газета» запустила петицию в поддержку фигуранток уголовного дела.