Мосгорсуд отклонил жалобу на арест режиссерки Жени Беркович

Московский городской суд отклонил апелляцию на арест режиссерки Жени Беркович по уголовному делу об «оправдании терроризма» ( ).

В ходе заседания суда адвокаты режиссерки называли решение об аресте Беркович незаконным и необоснованным, поскольку их подзащитная обвиняется в ненасильственном преступлении и единственным доказательством обвинения стала , отмечает «Медиазона».

30 мая Мосгорсуд также рассмотрит жалобу на арест второй фигурантки дела, драматурга Светланы Петрийчук. 5 мая Замоскворецкий суд Москвы отправил их обеих в следственный изолятор. Ни Беркович, ни Петрийчук не признали себя виновными.

Дело в отношении Жени Беркович и Светланы Петрийчук возбудили из-за пьесы «Финист ясный сокол» о том, как российские женщины решили уехать в Сирию к представителям «Тридевятого государства». Петрийчук написала эту пьесу, а Беркович поставила на сцене своего театра. В 2022 году спектакль получил театральную премию «Золотая маска» за работу драматурга и художника по костюмам.

Театральные критики настаивали на том, что спектакль не только не «оправдывает» терроризм, но, напротив, «разоблачает механизмы терроризма». В поддержку Беркович и Петрийчук также выступили независимые правозащитники. «Новая газета» запустила петицию в поддержку фигуранток уголовного дела.