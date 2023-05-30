В Кремле связали атаку беспилотников на Москву и Подмосковье утром 30 мая с «ответными действиями киевского режима» на удары российской армии «по одному из центров принятия решений».

«Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений. Этот имел место в воскресенье (вероятно, 28 мая — прим. „Медуза“)», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не уточнив деталей. Запись его высказывания опубликовал сотрудник ВГТРК Павел Зарубин.

В ходе общения с журналистами представитель Кремля также отметил, что сегодня рабочий день у Путина начался «совсем рано»: он получал данные о нападении беспилотников от Минобороны РФ и властей Москвы и Подмосковья. «Все сработали должны образом, сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО», — оценил он российскую реакцию на атаку.

Песков отказался отвечать на вопрос о степени защищенности Москвы и к чему должны быть готовы россияне в связи с нападением дронов. Представитель Кремля также не стал комментировать сообщения о том, что цели дронов могли находиться в районе Рублевского шоссе, где, по данным СМИ, расположены дома российских чиновников и бизнесменов.

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Путин не планирует обращаться к россиянам в связи с атакой дронов на Москву. При этом Песков отдельно подчеркнул, что сейчас «нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья».

В ответ на вопрос о связи между началом с обстрелами и нападениями «диверсантов» в Белгородской области и атаками беспилотников в Москве, представитель Кремля заявил: «Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции и достижения поставленных целей».

Утром 30 мая беспилотники атаковали несколько районов Москвы и Подмосковья. Три дрона попали в жилые многоэтажки в столице. Министерство обороны РФ назвало это «террористической атакой», которую предпринял «киевский режим». По версии ведомства, в атаке участвовали восемь беспилотников, пять из которых удалось сбить.

Украина причастность к атаке отрицает. «Мы с удовольствием смотрим и прогнозируем увеличение количества атак, но прямого отношения, конечно же, не имеем», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Два близких к администрации президента источника «Медузы» рассказали, что атака дронов на Москву и Подмосковье 30 мая была «предсказуема» после того, как два беспилотника в ночь на 3 мая взорвались в Кремле. При этом они отметили, что ущерб от нападения «пока не жуткий».