Константин Райкин стал ректором Театральной школы Константина Райкина

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин назначен ректором Высшей школы сценических искусств (ВШСИ, Театральная школа Константина Райкина). Как сообщается в пресс-релизе ВШСИ, который есть в распоряжении «Медузы», Райкин также сохранит за собой должность художественного руководителя учебного заведения.

«В этом году наша Школа отмечает десятилетие, а следующий год — юбилейный для театра „Сатирикон“. Поэтому у нас очень много планов, и ответственность на мне большая», — сказал Райкин по поводу своего назначения.

Как отмечается в пресс-релизе, с появлением нового ректора «завершился период правовой неопределенности, продолжавшийся в Школе в течение полутора лет», и теперь «все юридические вопросы полностью урегулированы».

Руководство ВШСИ также «отдает должное» бывшему ректору учебного заведения Анатолию Полянкину, который умер в июне 2022 года в возрасте 70 лет. «Десять лет назад была создана уникальная творческая и учебная площадка, и Анатолий Евсеевич сделал очень много в период ее становления. В конце июня, в годовщину его ухода из жизни, мы установим в Школе мемориальную доску в его память», — объявил Константин Райкин.

Высшая Школа сценических искусств была основана в Москве в 2013 году. В ней обучают по специальностям «актерское искусство», «актер театра кукол», «режиссура театра», «театроведение», «технология художественного оформления спектаклей».

В 2022 году в ВШСИ произошел конфликт, в результате которого ректор Анатолий Полянкин приказал приостановить деятельность вуза, ссылаясь на «ухудшение материального положения», а затем уволил Райкина с поста худрука. Позже суд запретил приостановку деятельности ВШСИ, удовлетворив коллективный иск студентов. Анатолия Полянкина отправили под домашний арест по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному по заявлению Константина Райкина. Полянкин свою вину отрицал. Спустя два с половиной месяца он умер в реанимации одной из московских больниц, куда его доставили в тяжелом состоянии.