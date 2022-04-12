Константина Райкина уволили из Театральной школы Константина Райкина

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Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя вуза. Об этом, как сообщил журнал «Театр», говорится в заявлении студенческого совета театральной школы.

Райкина сняли с должности 12 апреля. В студсовете вуза посчитали решение ректора «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов». Представители учащихся призвали Рособрнадзор обратить свое внимание на это и «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».

Константин Райкин и Анатолий Полянкин пока это не комментировали.

В конце марта ректор вуза Анатолий Полянкин приказал приостановить деятельность Театральной школы Константина Райкина с 1 апреля по 1 июня. В институте указывали на «ухудшение материального положения» учебного заведения. 5 апреля суд запретил приостановку деятельности вуза, удовлетворив коллективный иск студентов. Суд постановил, что учащиеся смогут закончить год и сдать экзамены.

Народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин основал Высшую школу сценических искусств в 2012 году.

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