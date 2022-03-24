Театральная школа Константина Райкина приостановит работу

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Высшая школа сценических искусств Константина Райкина приостановит свою деятельность с 1 апреля по 1 июня 2022 года, следует из приказа ректора Анатолия Полянкина от 24 марта (.pdf). Внимание на это обратил РБК.

На это время вуз приостановит «образовательные отношения между институтом и совершеннолетними обучающимися или родителями несовершеннолетних обучающихся».

Студент Высшей школы сценических искусств подтвердил РБК, что заведение закроется с 1 апреля. По его словам, пока нет информации о дальнейшем обучении учащихся.

В другом документе вуза от 23 марта (.pdf) сказано, что «продолжительное время сохраняется тенденция существенного ухудшения материального положения института». В документе перечислены источники финансирования вуза — плата за обучение и пожертвования.

Помощница Константина Райкина отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Константин Райкин основал Высшую школу сценических искусств в 2012 году. Райкин — художественный руководитель театральной школы.

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