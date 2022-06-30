Умер ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин, обвинявшийся в мошенничестве

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Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин умер в возрасте 70 лет, сообщил ТАСС его адвокат Василий Куликов.

Елена Никитченко / ТАСС

По его словам, Полянкин скончался в реанимации одной из московских больниц, куда его доставили в тяжелом состоянии. За последний месяц это была уже вторая его госпитализация.

С апреля 2022 года Анатолий Полянкин находился под домашним арестом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело было заведено по заявлению бывшего художественного руководителя ВШСИ Константина Райкина.

В конце марта Полянкин приказал приостановить деятельность Высшей школы сценических искусств до 1 июня, а затем снял Райкина с поста худрука учебного заведения. Райкин заявлял, что Полянкин обманным путем заставил его подписать документы о передаче всех активов, включая театральную школу. Полянкин своей вины по делу не признавал.