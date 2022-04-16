Ректор Театральной школы Константина Райкина Анатолий Полянкин отправлен под домашний арест. Три дня назад он уволил Константина Райкина

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Бабушкинский суд Москвы 15 апреля отправил под домашний арест Анатолия Полянкина — ректора Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина).

Полянкина, сообщили ТАСС в пресс-службе суда, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решение об избрании меры пресечения не вступило в силу и может быть обжаловано, заявили в суде, не став уточнять подробности обвинения.

12 апреля Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя Театральной школы Константина Райкина. В студсовете вуза назвали это решение ректора «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов», а Константин Райкин заявил, что будет его оспаривать.

В конце марта ректор вуза Анатолий Полянкин приказал приостановить деятельность Театральной школы Константина Райкина с 1 апреля по 1 июня. В институте указывали на «ухудшение материального положения» учебного заведения. 5 апреля суд запретил приостановку деятельности вуза, удовлетворив коллективный иск студентов. Суд постановил, что учащиеся смогут закончить год и сдать экзамены.

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