Главу экспертного совета РПЦ по церковному искусству освободили от должности за «воспрепятствование» переносу иконы «Троица» в Храм Христа Спасителя

Протоиерея Леонида Калинина, председателя экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, освободили от должности в совете в связи с его «воспрепятствованием» переносу иконы Андрея Рублева «Троица» в храм Христа Спасителя, сообщает пресс-служба Московского патриархата.

Кроме того, патриарх Кирилл также освободил Калинина от должности настоятеля храма священномученика Климента, папы римского и запретил протоиерея в священнослужении.

Ранее в разговоре с РБК Калинин говорил, что у него есть ряд вопросов, касающихся подготовки перевозки и размещения иконы в Троицком соборе (туда икону перевезут из храма Христа Спасителя). В частности, Калинин отмечал, что для нее не было подготовлено специальное защитное обрамление, а также протоиерей выражал обеспокоенность по поводу сохранности иконы из-за поставленных в храме кондиционеров.

15 мая 2023 года стало известно, что президент России Владимир Путин решил вернуть икону Андрея Рублева «Троица» Русской православной церкви. Пресс-служба Московского патриархата тогда писала, что президент принял это решение «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».

26 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что схема переноса иконы из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя уже согласована. В то же время экспертный совет галереи настаивал, что в нынешнем состоянии икона не подлежит вывозу из музея и нуждается в реставрации.

Позднее в Минкультуры РФ сообщили, что икону намерены выставить в храме Христа Спасителя на две недели, после чего ее отправят на реставрацию.

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