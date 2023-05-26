Источник РИА Новости пригрозил The Wall Street Journal последствиями для журналиста Гершковича, если издание продолжит публиковать «дезинформацию» о России

Российское государственное агентство РИА Новости опубликовало сообщение «информированного источника», который предупредил американскую газету The Wall Street Journal о «последствиях» для арестованного в России журналиста издания Эвана Гершковича.

«Если Wall Street Journal продолжит заниматься деятельностью, не связанной с журналистикой, публикуя дезинформацию в отношении России, это будет означать, что редакцию вообще не интересует судьба [корреспондента издания Эвана] Гершковича», — говорится в посте.

По словам «источника», в последние дни The Wall Street Journal выпустила «ряд статей с ложными утверждениями, касающимися России». О каких именно публикациях идет речь, не уточняется.

В конце марта корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже (статья 276 УК РФ). С начала апреля он находится в СИЗО «Лефортово». 23 мая Лефортовский суд Москвы продлил арест журналиста еще на три месяца.

ФСБ утверждает, что корреспондент WSJ якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК «по заданию американской стороны». Гершкович обвинения отрицает. По данным «Медузы», перед задержанием в Екатеринбурге Гершкович ездил в Нижний Тагил, где находится «Уралвагонзавод». Одновременно с Гершковичем задержали семейную пару из Нижнего Тагила — сотрудников «Уралвагонзавода». В апреле задержали пиарщика Ярослава Ширшикова, который первый рассказал о задержании Гершковича.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что журналиста задержали «с поличным». Никаких подробностей он не привел.

Госдепартамент официально считает Гершковича «неправомерно задержанным» — это значит, что его будут пытаться вернуть в США путем обмена.

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