Журналисту Эвану Гершковичу продлили арест на три месяца

Лефортовский суд Москвы продлил до 30 августа арест журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу по о шпионаже.

Заседание прошло в закрытом режиме, так как материалы дела Гершковича засекречены.

Гершкович находится под стражей с начала апреля. Американским дипломатам несколько раз отказывали в консульском доступе к журналисту. В последний раз МИД РФ прямо связал это с невыдачей виз российским журналистам в США.

Госдепартамент официально считает Гершковича «неправомерно задержанным» — это значит, что его будут пытаться вернуть в США путем обмена. В начале мая CNN со ссылкой на источники сообщал, что американские власти ищут в тюрьмах у своих союзников по всему миру потенциальных кандидатов на обмен Гершковича и .