США по всему миру ищут по тюрьмам российских шпионов, чтобы обменять их на Уилана и Гершковича

Администрация президента США формирует список заключенных для обмена с Россией, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, США стремятся в рамках одной сделки освободить американца Пола Уилана, приговоренного в 2020 году к 16 годам колонии по делу о шпионаже, а также журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в марте по тому же обвинению.

Американские власти проводят переговоры со своими союзниками, чтобы определить, согласны ли они участвовать в крупной сделке по обмену заключенными. Так, США обсуждали потенциальный обмен с Бразилией, Норвегией, Германией и «одной из стран бывшего советского блока», где недавно задержали предполагаемых российских шпионов.

В Германии, как отмечает CNN, находится Вадим Красиков, предполагаемый офицер ФСБ, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Красиков «возглавляет список заключенных, которых Россия хочет вернуть», указывает телеканал. Ранее CNN сообщал, что Германия выдачу Красикова всерьез не рассматривала.

Также власти США интересуются у союзников, какие «креативные предложения» могут убедить Россию в том, чтобы провести одновременный обмен и Уилана, и Гершковича, отметили источники.

Кроме того, по словам высокопоставленных чиновников администрации, Белый дом изучает возможность ослабить санкции, введенные в отношении «российских группировок, обвиняемых в причастности к захвату американцев в заложники». Речь, в частности, идет о ФСБ, санкции против которой ужесточили в апреле.

Власти США считают, что Пол Уилан и Эван Гершкович неправомерно задержаны Россией. Ранее власти США пытались обменять Уилана в рамках сделки по обмену российского торговца оружием Виктора Бута на американскую баскетболистку , но власти РФ отказались от этого.

Читайте также

Как США и Россия заключили сделку об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер В переговорах участвовали бывший постпред США в ООН и глава Всемирного армянского конгресса

Читайте также

Как США и Россия заключили сделку об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер В переговорах участвовали бывший постпред США в ООН и глава Всемирного армянского конгресса