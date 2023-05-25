«Яндекс» выпустил «необходимый комментарий» о реструктуризации компании. «Медуза» и The Bell сообщали, что ее российскую часть продадут «консорциуму миллиардеров»

«Яндекс» выпустил заявление о планируемой реструктуризации. В компании отметили, что считают «необходимым прокомментировать публикации в ряде СМИ» по этой теме.

Как предполагает The Bell, вероятно, речь идет о публикации агентства Bloomberg, где говорилось о возможных вариантах, которые предложат инвесторам «Яндекса» после разделения бизнеса на российский и зарубежный. Так, они смогут либо сохранить долю в российском бизнесе, либо получить деньги или долю в международных стартапах.

Согласно заявлению компании:

совет директоров «Яндекса» рассмотрел все заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании, их проверят на соответствие санкциям;

новые экономические инвесторы не получат контроль над компанией, его сохранит за собой менеджмент «Яндекса»;

окончательное решение о потенциальном составе инвесторов еще не принято;

бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке, их международные части выделят в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.;

все предлагаемые изменения должны будут одобрить акционеры Yandex N.V.

Ранее «Медуза» и The Bell сообщили, что президент России Владимир Путин 17 мая согласовал список покупателей российской части «Яндекса», куда вошли владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов и банк ВТБ.

Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что банк интересуется покупкой доли в «Яндексе» в составе консорциума инвесторов. А Bloomberg подтвердило информацию о планах продать контрольный пакет российского «Яндекса» бизнесменам Владимиру Потанину и Вагиту Алекперову. По данным агентства, головная структура компании нидерландская Yandex N.V. получила соответствующее предложение от бизнесменов.

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