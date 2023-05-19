Bloomberg подтвердил планы продажи российской части «Яндекса» «консорциуму миллиардеров». Актив оценивают более чем в 7 миллиардов долларов

Агентство Bloomberg подтвердило информацию о планах продать контрольный пакет российского «Яндекса» бизнесменам Владимиру Потанину и Вагиту Алекперову, о которых ранее писали «Медуза» и The Bell.

По данным агентства, головная структура компании нидерландская Yandex N.V. получила соответствующее предложение от бизнесменов. Совет директоров компании, сообщили источники Bloomberg, скорее всего, будет обсуждать предложение «концорциума миллиардеров» на заседании, которое пройдет в Дохе в конце мая.

Контрольный пакет, по данным Bloomberg, оценивают в 560-600 миллиардов рублей (около 7-7,5 миллиарда долларов). Сумма учитывает 50-процентный дисконт, который власти РФ требуют при продаже российских активов компаниями из «недружественных» стран. Источники «Медузы» и The Bell давали примерно такую же оценку - около 7,6 миллиарда долларов.

Пресс-службы Потанина и Алекперова отказались отвечать на вопросы Bloomberg по поводу готовящейся сделки.

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