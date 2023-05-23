Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что банк интересуется покупкой доли в «Яндексе» в составе консорциума инвесторов, передает «Интерфакс».

«По поводу „Яндекса“: мы участники большого консорциума, да», — сказал Костин на российско-китайском бизнес-форуме. Он также сообщил, что доля банка «еще будет обсуждаться».

Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, Костин добавил, что сделка может быть закрыта до конца года.

Ранее «Медуза» и The Bell сообщили, что президент России Владимир Путин 17 мая согласовал список покупателей российской части «Яндекса». В этот список вошли владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов и банк ВТБ.

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