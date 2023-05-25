Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в 2022 году резко сократили объемы заготовки леса — на 31% по сравнению с предыдущим годом, пишет РБК со ссылкой на исследования государственной лесоучетной организации «Рослесинфорг» (подразделение Рослесхоза). В целом по отрасли объем заготовки леса снизился на 13,5%.

Учреждения ФСИН несмотря на сокращение объемов по-прежнему входят в число крупнейших заготовителей леса в России. В 2021 году они были на 8 месте, а в 2022 году с 1,27 миллиона кубометров древесины опустились на 10 место.

Пресс-служба Рослесхоза назвала среди основных причин снижения вырубки учреждениями ФСИН участие заключенных в войне. «Подопечные ФСИН сейчас активно задействованы в выполнении стратегических задач по обеспечению безопасности государства», — цитирует РБК ответ ведомства. Опрошенные изданием эксперты называют и другие причины, в том числе переход на новые ведомственные формы отчетности, которые не все заготовители могли подать в нужном виде.

Также на объемы заготовки, считают они, могло оказать влияние снижение спроса на лес из-за санкций. Евросоюз с июля 2022 года запретил импорт российской лесопромышленной продукции, а Россия, со своей стороны, ввела запрет на экспорт необработанного круглого леса, а также на поставки древесины и сырья для производства бумаги и фанеры в «недружественные страны» .

О вербовке заключенных российских колоний для участия в войне в Украине известно с лета 2022 года. Основатель ЧВК Вагнера, которая, в основном, набирала заключенных, обещая им помилование, заявлял, что всего было завербовано около 50 тысяч осужденных, 10 тысяч из них погибли в боях за Бахмут. Подтвердить эти данные в независимых источниках пока невозможно.

В феврале 2023 года Евгений Пригожин объявил, что ЧВК Вагнера перестала вербовать заключенных, но, как сообщалось, набирать людей на войну в колониях начали от имени Минобороны РФ.

По подсчетам «Медиазоны», по итогам 2022 года число заключенных в 35 регионах РФ сократилось на 17 тысяч человек. Сокращение, вероятно, связано с активной вербовкой заключенных для участия в войне с Украиной