«Медиазона»: число заключенных в 35 регионах России за год сократилось на 17 тысяч человек

По итогам 2022 года число заключенных в 35 регионах РФ сократилось на 17 тысяч человек, подсчитала «Медиазона».

По данным издания, сильнее всего число заключенных снизилось в Самарской области: в начале 2022 года в колониях в этом регионе содержалось 10,2 тысячи человек, а в начале 2023-го — 7,5 тысячи. Журналисты отмечают, что такой спад нельзя объяснить историческим трендом, поскольку, к примеру, за 2021 год число заключенных в области, напротив, увеличилось более чем на 300 человек.

Также лидерами по числу «пропавших» заключенных стали Челябинская и Кировская области (1574 человек и 1153 человек соотвественно) и Татарстан (1040 человек).

«Медиазона» предполагает, что такая динамика связана с активной вербовкой заключенных для участия в войне с Украиной. Однако эта версия не всегда подтверждается статистическим данными. К примеру, в Краснодарском крае и Ярославской области, где велась активная вербовка, число заключенных, согласно официальным данным, за год почти не изменилось.

В то же время собеседник «Медиазоны» в Тульской области сообщил, что на войну завербовались около тысячи человек — и эти данные были подтверждены статистикой: к началу 2022 года в колониях Тульской области содержалось 6,4 тысячи человек, а к началу 2023-го — 5,5 тысячи (на 875 меньше).

О вербовке заключенных для участия в войне в Украине стало известно летом 2022 года. Преимущественно этим занималась . К зиме, по данным фонда «Русь сидящая», было завербовано до 50 тысяч заключенных.

ФСИН на некоторое время перестала публиковать информацию о числе заключенных в российских колониях после того, как в ноябре 2022 года ведомство отчиталось о рекордном снижении этого числа — тогда из колоний за два месяца «пропали» 23 тысячи человек. В следующий раз ФСИН опубликовала статистику в январе 2023 года, сообщив, что с ноября число заключенных в России сократилось только на шесть тысяч человек, что соответствовало тренду предыдущих лет.

В феврале 2023 года Евгений Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера перестала вербовать заключенных. В том же месяце Ольга Романова сообщала, что набор заключенных в колониях продолжается, но люди, которые его ведут, стали говорить, что представляют Минобороны.

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