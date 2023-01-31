Во ФСИН заявили, что число заключенных в России перестало сокращаться после рекордного падения во время активной вербовки ЧВК Вагнера
Федеральная служба исполнения наказаний опубликовала статистику, согласно которой сокращение числа заключенных в России пришло в норму после нескольких месяцев активной вербовки ЧВК Вагнера. Внимание на это обратила «Медиазона».
Согласно обновленным данным, к 1 января 2023 года в российских СИЗО, тюрьмах и колониях содержались 433 тысячи человек. Таким образом с ноября 2022 года число заключенных в России сократилось только на 6 тысяч человек, что соответствует тренду предыдущих лет.
До этого ФСИН обновляла свою статистику в ноябре. Тогда сообщалось, что мужское тюремное население в России за предыдущие два месяца сократилось на 23 тысячи человек. Произошедшее «Медиазона» объясняла активной вербовкой заключенных для участия в войне в Украине.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
О вербовке заключенных в российских тюрьмах для участия в войне в Украине стало известно летом 2022 года. В некоторые колонии с этой целью приезжал лично основатель ЧВК Евгений Пригожин. Об этом, в частности, 21 декабря сообщил политик Алексей Навальный, отбывающий наказание во владимирской колонии строгого режима
В декабре координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что численность ЧВК Вагнера в Украине могла достигнуть 50 тысяч человек. Он также отметил, что 90% группировки могут быть бывшими заключенными. В январе эту информацию частично подтвердило Минобороны Великобритании.