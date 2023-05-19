Производитель двигателей для российских ракет подал иск к команде Навального. Расследователи нашли у главного конструктора завода «Союз» зарубежные активы

Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз», который выпускает двигатели для российских ракет, подал иск к соратникам политика Алексея Навального, опубликовавшим расследование о зарубежных активах главного конструктора завода Мкртича Окрояна.

Об иске рассказала сама команда Навального. Согласно данным из картотеки арбитражного суда Москвы, исковое заявление было подано 14 апреля. Ответчиками в нем указаны Олег Емельянов, Руслан Шаведдинов, Алексей Навальный, ютьюб-канал «Навальный Live» и видеохостинг Youtube.

21 апреля суд оставил иск без движения, поскольку истец среди прочего не указал, какие сведения ответчики должны опровергнуть по его требованию. Заводу предлагается устранить нарушения до 22 мая.

Команда Навального нашла у дочери Мкртича Окрояна особняк в Великобритании, купленный за шесть миллионов фунтов (около 500 миллионов рублей), а сам конструктор и его жена, по данным расследователей, оказались резидентами Великобритании.

Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» среди прочего выпускает двигатели для российских крылатых ракет Х-22. Они предназначены для ударов по кораблям, но армия РФ регулярно использует их для других целей, в том числе в Украине.

В частности, в 14 января 2023 года в результате массированного российского удара по Украине одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом. Считается, что это была ракета типа Х-22. По официальным данным украинских властей, в результате удара погибли не менее 46 человек, включая шестерых детей. В Минобороны РФ заявили, что российские войска «поразили систему военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики».

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