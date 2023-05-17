Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Малый драматический театр (МДТ) — Театр Европы на 15 тысяч рублей по административной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Как сообщает «Фонтанка», по решению суда театр возобновит работу, которая была прервана Роспотребнадзором.

В рамках дела, которое завел Роспотребнадзор, театр 6 мая был опечатан. Поводом для дела послужил донос. Как сообщал ТАСС, проверку организовали «по обращению гражданина в прокуратуру».

Статья о нарушении санитарных норм предусматривает штраф до 20 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 90 дней. В театре заявили о несогласии с приостановкой работы и заверили, что выявленные в ходе проверки нарушения устранены.

В МДТ шли спектакли с участием Данилы Козловского, на которого активист в апреле написал донос — из-за антивоенного поста в инстаграме актера, опубликованного в феврале 2022 года. ТАСС сообщал, что в отношении Козловского будет проведена проверка по статье о «дискредитации» российской армии.

Козловский в ответ подал иск к Бородину о защите чести и достоинства, но суд оставил иск без движения.

Спектакли с участием Козловского в МДТ были перенесены. 15 мая актер сообщил, что он уходит в отпуск «по личным обстоятельствам» до конца 2023 года.

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