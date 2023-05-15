Данила Козловский «уходит в отпуск» до конца 2023 года. На него написали донос о «дискредитации» армии

Актер Данила Козловский объявил, что до конца 2023 года не будет заниматься творческой деятельностью.

«Мною принято решение уйти в отпуск, до конца 2023 года, по личным обстоятельствам», — написал он в телеграм-канале.

Также он сообщил, что отменены майские спектакли с его участием в Малом драматическом театре (МДТ) — театре Европы в Петербурге. На сайте театра говорится, что не состоятся показы спектакля «Гамлет» 21 и 22 мая и спектакля «Коварство и любовь» 23 и 24 мая.

В апреле активист Виталий Бородин написал донос на Козловского из-за антивоенного поста, который актер опубликовал в инстаграме в феврале 2022 года. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что прокуратура Москвы проведет проверку в отношении актера по статье о «дискредитации» армии. МДТ объявил о переносе спектаклей, в которых играл Козловский.

Козловский в ответ подавал в Пресненский районный суд Москвы иск к Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд оставил иск без движения, по формальным основаниям — поскольку в заявлении отсутствовали исчерпывающие данные об ответчике Бородине.

В начале мая Роспотребнадзор провел проверку в МДТ и выявил в театре «многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения». С 6 по 12 мая здание учреждения было опечатано.