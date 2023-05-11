Власти аннексированного Крыма изымают собор Православной церкви Украины в Симферополе. Здание передадут РПЦ

Власти аннексированного Крыма приступили к изъятию кафедрального собора Православной церкви Украины в Симферополе, сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на главного редактора газеты «Крымская светлица» Андрея Щекуна.

По данным журналиста, в операции участвуют сотрудники российского министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, а также судебные приставы. По словам Щекуна, представители российских властей опломбировали все двери и сменили замки. В настоящий момент, пишет журналист, вокруг собора дежурит полиция, внутрь никого не пускают. «Ничего никому не объясняют, никаких документов не показывают», — добавил он.

Пресс-служба российского ведомства заявила, что «освобождение помещения храма» происходит на законных основаниях — представители церкви в установленные сроки не переоформили документы в соответствии с российским законодательством, а также не внесли необходимые сведения в ЕГРЮЛ. После этого, пишет ведомство, с церковью расторгли договор аренды.

При этом, по данным министерства, здание арендовала не Православная церковь Украины, как сообщили журналисты, а Украинская православная церковь Киевского патриархата, которая прекратила свое существование в 2019 году, войдя в состав ПЦУ.

Впоследствии здание собора передадут в пользование Русской православной церкви. Министерство обещает, что все движимое имущество, принадлежащее УПЦ Киевского патриархата, будет сохранено и передано при направлении соответствующего обращения в адрес Минимущества.

В начале марте в Киеве руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей Украинской православной церкви Московского патриарха покинуть территорию и здания лавры к 30 марта. Заповедник расторг договор аренды, заявив, что находящийся в лавре монастырь нарушал условия использования государственного имущества. В УПЦ отказались покинуть лавру и подали в суд иск, оспаривающий решение о выселении.

1 апреля украинские власти наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу по статьям о разжигании межрелигиозной розни (статья 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (статья 436 УКУ). В тот же день Шевченковский суд Киева избрал митрополиту меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту прописки.

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