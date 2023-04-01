Суд отправил наместника Киево-Печерской лавры под домашний арест

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщает украинская газета «Страна».

По данным издания, митрополит должен будет находиться по адресу прописки, а также носить электронный браслет.

Газета пишет, что суд отклонил просьбу стороны защиты о том, чтобы разрешить митрополиту посещать богослужения в лавре. Также суд отклонил ходатайство обвинения, которым прокуратура хотела запретить священнослужителю записывать и публиковать видео.

Служба безопасности Украины 1 апреля наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту Украинской православной церкви Павлу (Лебедю). Его подозревают по статьям о разжигании межрелигиозной розни и оправдании или отрицании вооруженной агрессии России против Украины. Ранее митрополит отказался покидать Киево-Печерскую лавру, несмотря на требования властей.

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