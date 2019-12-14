Митрополит Епифаний сообщил о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний объявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата и патриархия Украинской автокефальной православной церкви прекратили свое существование.

Замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря опубликовал в фейсбуке скриншоты с сайта Минюста Украины, где сказано, что обе структуры прекратили работу.

Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь — канонически непризнанные церкви, которым принадлежало около шести тысяч приходов на Украине. В конце 2018 года они вошли в состав новой православной церкви под покровительством Константинопольского патриархата — Православной церкви Украины.

До 2018 года единственной канонической (то есть признаваемой другими православными церквями) православной церковью на Украине была Украинская православная церковь Московского патриархата.

После того, как Константинопольский патриархат учредил на Украине новую православную церковь Русская православная церковь и Украинская православная церковь Московского патриархата разорвали отношения с Константинополем.