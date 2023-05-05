В Кремле восстановили купол Сенатского дворца, поврежденный при атаке беспилотника

В Кремле завершено восстановление купола Сенатского дворца, который был поврежден в результате атаки беспилотника.

Как пояснили в управделами президента, два медных листа на куполе были заменены на новые.

Кремлевская резиденция Владимира Путина была атакована двумя беспилотниками в ночь на 3 мая. Первоначально в пресс-службе Кремля утверждали, что дроны были сбиты, однако впоследствии оказалось, что это не так: на видео, распространившемся в интернете, видно, что один из них взорвался в непосредственной близости от флагштока Сенатского дворца, после чего его горящие обломки упали на крышу.

В пресс-службе Кремля заявили, что расценивают атаку как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ» и обвинили в ней власти Украины. В Киеве официально отрицают причастность к инциденту. Мнения независимых аналитиков разделились: одни считают, что Москва сама устроила провокацию, другие — что за этим стоит Украина.