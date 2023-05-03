Российские федеральные телеканалы в вечерних выпусках новостей 3 мая рассказали об атаке дронов на Кремль, подробно процитировав заявление пресс-службы президента РФ. В этом заявлении Кремль обвинил «киевский режим» в теракте и покушении на Владимира Путина. Видеозаписи самой атаки в сюжетах не показали — вместо этого телезрителям продемонстрировали панорамные съемки Кремля. Мы посмотрели эти «новости» — и кратко их пересказываем.

выпуск в 21:00

Россия оставляет за собой право ответить на спланированную Украиной террористическую акцию — покушение на Владимира Путина, устроенное накануне Дня Победы. Ночью были сбиты два дрона, целью которых была резиденция президента в Кремле. Президент работает в обычном режиме. Подготовка к параду 9 мая идет по плану.

Что это были за беспилотники — предмет расследования. Дроны небольшие — скорее всего, это доработанная до террористической гражданская версия коптера. Почему они не были сбиты на дальних подступах? Потому что запущены были с ближних. Но дроны удалось обезвредить. Москва и Кремль прикрыты ПВО со всех сторон.

Атака явно демонстративная. В Киеве провоцируют эскалацию. Но теперь это провокация на новом уровне. Насчет возможного ответа пока остается лишь фантазировать. Эксперты вспоминают боевое применение гиперзвукового комплекса «Кинжал». Ночная атака призвана напугать и заставить изменить планы. Но тут снова мимо. Парад 9 мая никто отменять не собирается.

выпуск в 20:00

Киевский режим предпринял попытку удара по Кремлю. На резиденцию главы государства направили два беспилотника. Их вывели из строя. Обошлось без жертв и материального ущерба. Это террористическая акция и покушение на президента. Владимир Путин не пострадал и продолжил работу по графику.

Неслыханное нападение всколыхнуло высшие политические круги. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что теракт в отношении президента — это нападение на Россию. Кремль подвергся атаке впервые со времен Великой Отечественной войны.

выпуск в 19:00

В пресс-службе президента сообщили о попытке атаки украинских беспилотников на Кремль. Пострадавших и разрушений нет. Атаку в Кремле расценили как спланированную террористическую акцию и покушение на российского президента. График Владимира Путина изменений не претерпел, он продолжает работать в обычном режиме.