Минобороны РФ сообщило о первом применении гиперзвукового оружия в Украине
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Вооруженные силы России применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал» во время военных действий в Украине, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Как отмечает РИА Новости, это первое применение этих ракет с начала войны.
По словам Конашенкова, 18 марта гиперзвуковыми ракетами был уничтожен подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в городе Делятин Ивано-Франковской области.
Минобороны РФ также отчиталось, что всего с начала войны были уничтожены 196 украинских беспилотников, 1438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1237 единиц специальной военной автомобильной техники.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
«Кинжал» — авиационный комплекс с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, который был создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 — МиГ-31К, отмечает «Интерфакс». Российские военные утверждают, что «Кинжал» может поражать цели на дальности более двух тысяч километров, преодолевая системы противовоздушной и противоракетной обороны.
В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия обогнала США в разработке гиперзвукового оружия.
С начала войны украинские города неоднократно подвергались обстрелам. Минобороны РФ отрицает свою причастность к этому, заявляя, что уничтожает только военные объекты.