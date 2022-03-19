Минобороны РФ сообщило о первом применении гиперзвукового оружия в Украине

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Вооруженные силы России применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал» во время военных действий в Украине, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Как отмечает РИА Новости, это первое применение этих ракет с начала войны.

По словам Конашенкова, 18 марта гиперзвуковыми ракетами был уничтожен подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в городе Делятин Ивано-Франковской области.

Минобороны РФ также отчиталось, что всего с начала войны были уничтожены 196 украинских беспилотников, 1438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1237 единиц специальной военной автомобильной техники.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

«Кинжал» — авиационный комплекс с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, который был создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 — МиГ-31К, отмечает «Интерфакс». Российские военные утверждают, что «Кинжал» может поражать цели на дальности более двух тысяч километров, преодолевая системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия обогнала США в разработке гиперзвукового оружия.

С начала войны украинские города неоднократно подвергались обстрелам. Минобороны РФ отрицает свою причастность к этому, заявляя, что уничтожает только военные объекты.

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