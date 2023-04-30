Джо Байден встретился с родителями арестованного в России журналиста Эвана Гершковича
Президент США Джо Байден встретился с родителями арестованного в России журналиста Эвана Гершковича, которого российские власти обвиняют в шпионаже, пишет The Washington Post.
Неформальная встреча произошла перед открытием ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, который ежегодно проводится в отеле Hilton в Вашингтоне. Президент и его жена Джил пообщались с родителями Гершковича наедине; содержание их беседы не уточняется.
Среди других гостей ужина, в частности, были жена Алексея Навального Юлия и его дочь Дарья, а также баскетболистка Бриттни Грайнер.
Госдепартамент США присвоил Гершковичу статус «неправомерно задержанного», что потенциально открывает возможность для его обмена. На обмен Гершковича на кого-то из россиян рассчитывают и его адвокаты, сообщил «Медузе» источник, знакомый с ходом разбирательства.
В поддержку Гершковича выступали крупнейшие американские медиа, а также иностранные журналисты, работающие в Москве.