Президент США Джо Байден встретился с родителями арестованного в России журналиста Эвана Гершковича, которого российские власти в шпионаже, пишет The Washington Post.

Неформальная встреча произошла перед открытием ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, который ежегодно проводится в отеле Hilton в Вашингтоне. Президент и его жена Джил пообщались с родителями Гершковича наедине; содержание их беседы не уточняется.

Среди других гостей ужина, в частности, были жена Алексея Навального Юлия и его дочь Дарья, а также баскетболистка .

Госдепартамент США присвоил Гершковичу статус «неправомерно задержанного», что потенциально открывает возможность для его обмена. На обмен Гершковича на кого-то из россиян рассчитывают и его адвокаты, сообщил «Медузе» источник, знакомый с ходом разбирательства.

В поддержку Гершковича выступали крупнейшие американские медиа, а также иностранные журналисты, работающие в Москве.

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