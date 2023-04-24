Обвиняемая в убийстве «военкора» Владлена Татарского Дарья Трепова на заседании суда, рассматривающего апелляцию на ее арест, заявила, что сожалеет о случившемся, сообщает РИА Новости.

«Я хочу сказать, что безумно сожалею о произошедшем, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших», — заявила Трепова, возражая против того, что заседание суда будет закрытым.

Закрыть заседание просила сторона обвинения, указывая, что «исследованные в суде материалы содержат тайну предварительного следствия». Суд выполнил эту просьбу.

Защита Треповой просила отменить решение об аресте и избрать обвиняемой меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Суд признал арест Треповой законным.

По версии следствия, Дарья Трепова 2 апреля во время «творческого вечера» Владлена Татарского в кафе Street Food Bar № 1 вручила «военкору» статуэтку, начиненную взрывчаткой. В результате взрыва Татарский погиб, 40 человек пострадали. Трепову обвиняют по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

ФСБ России утверждает, что Трепова совершила преступление в результате «неоднократных призывов» руководителей ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова к «подрывной деятельности» в России. В ФБК какую-либо связь с убийством Татарского отрицают. Жданов предположил что ФСБ объявила о причастности фонда к взрыву в Петербурге, чтобы увеличить срок заключения политику Алексею Навальному.

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