Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов считает, что ФСБ России объявила о причастности фонда к в Петербурге, при котором погиб «военкор» Владлен Татарский, чтобы увеличить срок заключения политику Алексею Навальному.

«Терроризм им нужен сейчас для того, чтобы дать Навальному срок побольше. Думаю, что это будет каким-то отдельным эпизодом его дела. ФБК признают террористической организацией, что тоже было предсказуемо», — заявил Жданов в телеграм-канале.

Ранее ФСБ России, комментируя дело о взрыве в Петербурге, заявила, что после начала в Украине «руководители экстремистской организации Фонд борьбы с коррупцией» Иван Жданов и Леонид Волков неоднократно заявляли, что в России нужно вести «подрывную деятельность… любыми доступными способами». «Как результат, 2 апреля Треповой Дарьей был совершен теракт», — заявили в ФСБ.

По словам Ивана Жданова, версия ФСБ несостоятельна. «Из видео понятно, что девушка не знала, что там бомба. Как она могла „совершить теракт по призыву“ не зная, что там бомба?» — написал Жданов.

Алексей Навальный находится в заключении с января 2021 года. Он отбывает срок в исправительной колонии № 6 во Владимирской области. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима. В октябре стало известно, что против политика возбудили новое дело о пропаганде терроризма и экстремизма, финансировании экстремистской деятельности и реабилитации нацизма.

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