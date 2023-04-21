Прокуратура Беларуси запросила 10 лет колонии для бывшего главреда Nexta Романа Протасевича. Для основателя телеграм-канала Степана Путило запросили 20 лет

Прокуратура Беларуси попросила Минский областной суд приговорить бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича к 10 годам колонии , сообщает «Спутник Беларусь».

Другим фигурантам дела — основателю Nexta Степану Путило и бывшему редактору телеграм-канала Яну Рудику — гособвинение запросило 20 и 19 лет колонии усиленного режима соответственно.

Суд по делу Nexta начался 16 февраля. Протасевич — единственный фигурант дела, которого и судят очно. Он находится под домашним арестом, но теперь прокуратура попросит взять его под стражу. Путило и Рудика судят заочно в рамках «специального производства».

Обвиняемым инкриминируют совершение более полутора тысяч преступлений, сообщало государственное агентство «Белта». В частности, их обвиняют по статьям об организации массовых беспорядков, подготовке действий, нарушающих общественный порядок, призывах к санкциям в отношении Беларуси, создании или руководстве экстремистским формированием, а также заговоре с целью захвата власти.

Всего власти Беларуси Путило обвиняют по 13 уголовным статьям, Рудика и Протасевича — по 12 и 11 соответственно.

Nexta — один из самых известных белорусских оппозиционных ресурсов, получивший массовую популярность на фоне протестов против Александра Лукашенко в августе 2020 года. Основным каналом считается Nexta Live, у которого больше 1,2 миллиона подписчиков.

Власти Беларуси внесли телеграм-каналы Nexta в список каналов, распространяющих «экстремистские материалы», и объявили их «экстремистским формированием». Верховный суд страны объявил их «террористической организацией».