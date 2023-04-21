Фигурант петербургского дела «Сети» Юлий Бояршинов вышел из колонии

Фигурант петербургского Юлий Бояршинов вышел на свободу, после того как провел в колонии почти три года, сообщает «Сота».

Выйдя из колонии, Бояршинов рассказал, что администрация выдала ему билет на поезд, который отходит в 10 утра, и выпустила как раз к этому времени: «Клиентоориентированный сервис».

В телеграм-канале поддержки фигурантов дела «Rupression» опубликовали фотографию Бояршинова на свободе.

Бояршинова задержали в январе 2018 года. В июне 2020-го его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в рамках петербургского дела «Сети». Бояршинова признали виновным в участии в террористическом сообществе и в незаконном хранении взрывчатки. В ходе процесса он признал вину. В 2021 году апелляционный суд сократил ему срок на три месяца.