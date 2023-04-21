ФБК заявил о скором начале нового большого судебного процесса над Навальным

Басманный суд Москвы 26 апреля начнет рассматривать новое уголовное дело в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом в твиттере сообщил директор ФБК Иван Жданов.

«26 апреля (это среда), в 10 часов в Басманном суде Навального будут ограничивать в ознакомлении с материалами его уголовного дела. Алексей Навальный будет участвовать. Это означает начало судебного рассмотрения нового большого уголовного дела против него», — заявил Жданов.

Как уточнил соратник Навального Леонид Волков, это «политическое дело, которым вся работа ФБК с 2011 года задним числом объявляется экстремизмом, а Навальному будут требовать до 35 лет».

«Навальному ограничивают общение с адвокатами и не дают пользоваться письменными принадлежностями — и при этом гонят в суд дело с сотнями томов» — заявил Волков.

Алексей Навальный в конце октября 2022 года сообщил, что в отношении него возбудили новое уголовное дело. Следственный комитет России обвинил его в пропаганде терроризма и экстремизма, финансировании экстремистской деятельности, реабилитации нацизма. «Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30», — говорил Навальный.

Алексей Навальный находится в исправительной колонии № 6 во Владимирской области. В марте 2022 года политика приговорили к девяти годам колонии строгого режима. В ИК-6 его регулярно отправляют в штрафной изолятор — с августа 2022 года по апрель 2023-го его отправляли в ШИЗО 13 раз.

Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил 18 апреля, что сотрудники ФСИН устроили против политика «провокацию», ударили и пригрозили возбудить против него еще одно дело.

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