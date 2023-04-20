Компания Henkel договорилась о продаже российского бизнеса за 54 миллиарда рублей

Немецкая компания Henkel подписала соглашение о продаже российского бизнеса консорциуму инвесторов, в который входят Kismet Capital Ивана Таврина, «Эльбрус Капитал» Дмитрия Крюкова, и Augment Investments Виктора Харитонина. Сумма сделки — 54 миллиарда рублей. Сделку уже одобрили российские регуляторы.

У Henkel в России 11 заводов, которые производят, в частности, клей «Момент», чистящие и моющие средства под брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемолюкс», «Дени», Vernel и другие.

В конце марта «Ведомости» писали, что Henkel находится на завершающей стадии продажи своих российских активов. Тогда сообщалось, что соглашение с консорциумом инвесторов предполагает, что заводы продолжат выпускать продукцию под брендами Henkel после продажи.

Henkel, как и многие другие международные компании, объявила о намерении уйти с российского рынка в апреле 2022 года — вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Иностранные компании, уходящие из РФ, должны получать разрешение специальной комиссии Минфина. Сейчас в очереди на уход стоят, например, Volkswagen, UniCredit и Raiffeisen Bank. Минфин, как ранее сообщало РБК, при выдаче разрешений требует продавать активы с дисконтом в 50%, а также соглашаться на рассрочку платежа на несколько лет — или платить добровольный взнос в размере еще 10%. По данным Bloomberg, российские власти хотят ввести для уходящих из России компаний с чистой доналоговой прибылью свыше одного миллиарда рублей разовый сбор со сверхприбыли — со ставкой 10%.

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