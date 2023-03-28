Компания Henkel нашла покупателей на свои 11 заводов в России

Немецкая компания Henkel — производитель бытовой химии и товаров для ремонта — находится на завершающей стадии продажи своих российских активов, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Представитель не раскрыл, кто может стать покупателем. По словам источника газеты, знакомого с деталями сделки, 11 заводов компании может приобрести консорциум инвесторов. В него входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт» Виктора Харитонина и Егора Кулькова, инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина, а также основатели фонда «Эльбрус капитал» Дмитрий Крюков, Александр Савин и Роберт Тилин.

Согласно источникам «Ведомостей», мажоритарными владельцами российских предприятий Henkel станут акционеры «Фармстандарта». По их словам, стороны уже получили разрешение правительственной комиссии на заключение сделки. Один из источников добавил, что соглашение будет включать условие о возможности обратного выкупа заводов. Кроме того, собеседники издания заявили, что заводы продолжат выпускать продукцию под брендами Henkel после продажи.

В свою очередь представитель компании отметил, что соглашение между сторонами еще не подписано.

В пресс-службах правительства РФ, «Фармстандарте», Kismet Capital и «Эльбрус капитале» на вопросы «Ведомостей» не ответили.

Компания Henkel объявила о своем намерении уйти с российского рынка в апреле 2022 года, вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. В феврале 2023 года стало известно, что фирма рассчитывает продать российские активы в течение первого квартала.

По данным РБК, с начала 2023 года российское подразделение Henkel ведет свою деятельность в качестве самостоятельной компании под брендом LAB Industries.

Компания Henkel владеет такими брендами, как Schwarzkopf, Fa, Syoss, Persil, «Ласка», Bref, «Момент», «Пемолюкс».

Читайте также

Лишь 8,5% компаний из стран ЕС и G7 продали свои «дочки» в России после начала войны, выяснили исследователи из Швейцарии Наиболее активно уходил американский и финский бизнес

Читайте также

Лишь 8,5% компаний из стран ЕС и G7 продали свои «дочки» в России после начала войны, выяснили исследователи из Швейцарии Наиболее активно уходил американский и финский бизнес