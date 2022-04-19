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Немецкий производитель бытовой химии и товаров для ремонта, компания Henkel объявила, что прекращает бизнес в России.

«На фоне текущих событий, связанных с войной в Украине, компания Henkel приняла решение о выходе из бизнеса в России. Сейчас идет подготовка к процессу исполнения этого решения», — сказано в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

В Henkel отметили, что «упорядоченно» выйдут из бизнеса в России. В это время 2500 сотрудников компании в России будут продолжать работать и получать зарплату.

«Henkel осуждает войну России против Украины и насилие в отношении невинных мирных жителей. Нашей приоритетной задачей остается сделать все возможное для поддержки наших коллег в Украине», — сказал гендиректор компании Карстен Кнобель.

Henkel производит на 11 заводах в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены. Компания владеет такими брендами, как Schwarzkopf, Fa, Syoss, Persil, «Ласка», Bref, , «Пемолюкс».

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