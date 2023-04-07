Re:Russia: в России стали чаще приговаривать к реальным срокам за антивоенные выступления

Российские суды в период с конца 2022 года по начало 2023 года стали чаще выносить приговоры с реальными сроками за антивоенные выступления. Это следует из подсчетов проекта .

За девять месяцев 2022 года суды вынесли 59 приговоров по «антивоенным» , в 20 случаях обвиняемых приговорили к реальным срокам. С декабря прошлого года по март 2023-го были вынесены 65 приговоров, из которых с реальными сроками — 27.

Проект также отмечает, что более частыми становятся приговоры с большими сроками. Среди них — приговор автору телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрию Иванову (8,5 лет лишения свободы), семейной паре из Тверской области Людмиле Разумовой и Александру Мартынову за антивоенные граффити (6,5 и 7 лет) и жителю Подмосковья Кириллу Бутылина за попытку поджога военкомата, который квалифицировали как теракт (13 лет).

«Таким образом, тенденцией стало не только увеличение общего числа приговоров, что можно было бы объяснить инерционностью судебной машины, набравшей наконец обороты, но также увеличение доли приговоров с реальными сроками и увеличение самих этих сроков, что определенно свидетельствует об ужесточении или даже ожесточении репрессивных политик. Последнее, вероятно, связано с тем, что властям не удается справиться с „антивоенным ропотом“», — отмечают авторы проекта.

В марте также было возбуждено около 450 административных дел о «дискредитации» армии. Всего с момента появления этой статьи в КоАП было заведено 6296 таких дел.

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