Минобрнауки начало служебную проверку преподавательницы ВШЭ, которая, «являясь мужчиной, позиционирует себя как женщина»

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова объявила, что Минобрнауки проводит служебную проверку в отношении одной из преподавательниц Высшей школы экономики (ВШЭ), которая, «являясь мужчиной, открыто позиционирует себя как женщина».

В частности, написала Кузнецова в телеграме, преподавательница «просит студентов обращаться к себе в женском роде», а также указана на сайте вуза «под женским именем».

«Мы уже связались с министром высшего образования и науки Валерием Николаевичем Фальковым, ситуация у него на контроле, начата служебная проверка. Считаем необходимым дать и правовую оценку этому факту», — объявила Кузнецова.

Она также подчеркнула, что в Госдуме в рамках межфракционной группы отслеживают «соблюдение закона о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола», а также работают «над созданием правовых условий, которые сделают невозможным возникновение таких ситуаций».

Закон, который вводит полный запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии», был подписан президентом РФ в конце 2022 года.

После принятия закона книжные магазины и бибилиотеки в России стали убирать с полок книги, которые могут попасть под действие закона, из сериалов и игр начали вырезать упоминания об однополых отношениях. Кроме того, сообщала «Медиазона», из страны начали выдворять трансгендерных женщин без российского гражданства.

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