«Медиазона»: из РФ начали выдворять трансгендерных женщин без российского гражданства по закону о запрете «ЛГБТ-пропаганды»

Московские суды постановили выдворить из России как минимум четырех трансгендерных женщин по новому закону о запрете «ЛГБТ-пропаганды». Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на данные Мосгорсуда.

Закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» вступил в силу в декабре 2022 года. С тех пор Мосгорсуд зарегистрировал семь административных протоколов о «пропаганде ЛГБТ». Решения по четырем из них уже опубликованы. Все эти протоколы были составлены на трансгендерных женщин без российского гражданства, которые занимались в России секс-работой и рекламировали свои услуги в интернете.

Три протокола по поступили в Савеловский суд Москвы. «Медиазона» предполагает, что их составил один и тот же полицейский, который заходил на сайт с анкетами секс-работниц, находил иностранок и пересказывал текст их объявлений, указывая, что он содержит «пропаганду ЛГБТ». Судья согласился с ним, оштрафовал женщин (суммы штрафов на сайте суда не указаны) и постановил выдворить их из России.

Четвертый протокол по части 7 статьи 6.21 КоАП рассматривал Тимирязевский суд Москвы. Этот протокол был составлен на основании анкеты, размещенной на сервисе знакомств «ДругВокруг». Как сказано в постановлении суда, в анкете шла речь «о предоставлении интимных услуг нетрадиционных сексуальных отношений». Суд постановила арестовать трансгендерную женщину, которая опубликовала анкету, на пять суток и выдворить ее из страны.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит полный запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии».

После принятия закона книжные магазины и бибилиотеки стали убирать с полок книги, которые могут попасть под действие закона, из сериалов и игр начали вырезать упоминания об однополых отношениях, а авторов романа «Лето в пионерском галстуке» о подростке, влюбленном в вожатого, объявили «иноагентами».

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