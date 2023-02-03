Минюст РФ объявил «иностранными агентами» авторов романа «Лето в пионерском галстуке»

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов». В список включили авторов романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елену Прокашеву (Елена Малисова) и Екатерину Дудко (Катерина Сильванова).

В заявлении Минюста сказано, что обе писательницы распространяли материалы «иноагентов», получали поддержку от иностранных источников, а также «пропагандировали ЛГБТ-отношения, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Также в реестр попали блогер Николай Соболев, журналист и ведущий ютьюб-канала «Популярная политика» Александр Макашенец, а также политолог и координатор движения «Свободная Ингрия» Павел Мезерин.

По версии министерства юстиции РФ, Соболев высказывался против граждан РФ и , поддерживал Украину и распространял материалы «иноагентов».

Макашенец попал в реестр, поскольку выступал против войны, распространял «негативную информацию» о Минобороны РФ, а также «продвигал санкционные списки» против граждан РФ, заявили в Минюсте. Мезерин, по заявлению ведомства, «выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ».

Интервью авторов «Лета в пионерском галстуке»

«Успех нашей книги говорит только о том, что в стране живут нормальные люди» Интервью Елены Малисовой и Катерины Сильвановой — авторов бестселлера «Лето в пионерском галстуке» об отношениях вожатого и пионера

Интервью авторов «Лета в пионерском галстуке»

«Успех нашей книги говорит только о том, что в стране живут нормальные люди» Интервью Елены Малисовой и Катерины Сильвановой — авторов бестселлера «Лето в пионерском галстуке» об отношениях вожатого и пионера