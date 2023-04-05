Краснодарский активист, рассказавший о самом массовом захоронении наемников ЧВК Вагнера, уехал из России. Он говорил, что ему угрожали

Виталий Вотановский, который привлек внимание к массовому захоронению убитых в Украине наемников ЧВК Вагнера на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, покинул Россию.

«Покинул Россию. Начинаю жить заново», — сообщил Вотановский изданию «Протокол», не став уточнять подробности. «Протокол» отмечает, что после того, как Вотановский стал публиковать фотографии захоронений в Бакинской, чтобы показать масштабы потерь российских сил в Украине, ему неоднократно поступали угрозы.

Как сообщает «ОВД-Инфо», против Виталия Вотановского в России возбудили два уголовных дела: по статье о повторной «дискредитации» армии и об участии в деятельности «нежелательной» организации.

Подробнее о кладбище в Бакинской В станице Бакинской находится самое массовое из известных захоронений наемников ЧВК Вагнера. Местные власти выступили против новых похорон Несмотря на запрет церемония состоялась

Виталий Вотановский — автор телеграм-канала «Титушки в Краснодаре» и бывший волонтер «Штаба Навального».

На кладбище в Бакинской, по данным «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» на 17 марта, находились 422 могилы наемников, что позволяет назвать его крупнейшим из известных захоронений завербованных в ЧВК Вагнера и погибших в Украине.

Кладбище в Бакинской находится неподалеку от города-курорта Горячий Ключ. Мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский выступил против дальнейших массовых захоронений наемников, отметив, что в Краснодарском крае есть и другие места, где можно устроить такие кладбища, помимо города-курорта. Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, в свою очередь, потребовал привлечь Белопольского к ответственности по статьям о «дискредитации» и превышении полномочий.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отдал распоряжение не мешать проводить дальнейшие захоронения наемников в Горячем Ключе. По неофициальным данным, он сделал это после встречи с представителями ЧВК Вагнера.

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