Суд в Москве заочно арестовал командира «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина

Басманный суд Москвы заочно арестовал командира «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Дениса Капустина, также известного под псевдонимами Денис Никитин и White Rex.

Суд вынес решение об аресте Капустина еще 30 марта, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. За три дня до этого стало известно, что МВД РФ объявило командира РДК в розыск.

Капустину, по данным суда, заочно предъявили обвинение в совершении теракта (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ), незаконном обороте оружия (часть 4 статьи 222 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ (часть 4 статьи 222.1 УК).

ФСБ считает Капустина основателем РДК. По версии ведомства, он причастен к попытке покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в «нападении диверсантов» на села в Брянской области в начале марта, а также в организации «диверсионно-террористического акта» на нефтегазовом объекте в Волгоградской области в августе 2022 года. Росфинмониторинг внес Капустина в перечень экстремистов и террористов.

В начале марта российские власти заявили, что в два приграничных села Брянской области — Любечане и Сушаны — проникла «украинская диверсионная группа». По версии местных властей, в результате действий «диверсантов» погибли два человека, еще трое, включая ребенка, получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «терактом».

Ответственность за диверсию взял на себя «Русский добровольческий корпус», бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины. Бойцы РДК заявили, что «не воюют с гражданскими», а «обычных граждан России» призвали «поднимать бунт и сражаться».

В Киеве заявили о своей непричастности к акции в брянских селах. При этом командир РДК Денис Капустин в интервью Financial Times говорил, что операция в Брянской области была согласована с украинскими властями, «иначе она просто не могла бы пройти».